Van’da halk irade gaspını engelledi, temizliğe başladı

Halk iradesinin gasp edilmesine karşı sokağa dökülen Vanlılar, mazbatanın seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilmesinden sonra protestoları sonlandırıp kenti temizlemeye başladı. Bu anlara ilişkin görüntüleri ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan paylaştı.

Yerel yönetimlerin belirlendiği seçimlerden büyük bir yenilgi ile ayrılan iktidar, halka bir kez daha sopa göstermeyi tercih etti. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin ‘milletin kararı’ değerlendirmesini yapsa da yenilgiyi hazmedemedi.

İktidar ülkenin birçok noktada muhalefete kaptırdığı belediyelerin sonuçlarına itiraz ederken muhalefetin itirazları ise görmezden gelindi. Rejimin en büyük saldırısı ise Van’da gerçekleşti.

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkının geri alınıp mazbatanın AKP’li adaya verilmesinin ardından karara itiraz eden kim varsa polis müdahalesini karşısında buldu. İktidar, iki gün süren direniş ve tepkilerin ardından Van halkının iradesine boyun eğdi. YSK dem Parti’nin itirazını kabul ederek, mazbatanın seçilmiş belediye başkanı Zeydan’a verilmesi yönünde bildirdi. DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki yaptığı ilk açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu oy çokluğuyla itirazımızı kabul etti ve Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan’a verilmesine karar verdi” dedi.

DİRENİŞ BİTTİ, TEMİZLİK BAŞLADI

2 gün süren direnişin ardından Vanlılar, mazbata Zeydan’a verilince kirlenen sokakları temizliğe başladı. Ellerine temizlik aletlerini alan yurttaşlar, bir yandan sokakları temizlerken diğer yandan yanlarındakilere de temizlik çağrısı yaptı. Bu anlara ilişkin görüntüyü ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan X hesabından, “Van'da halkımız işe erken koyuldu. Önümüzdeki günlerde şehri pırıl pırıl yapma sözü de aldık” notuyla paylaştı.