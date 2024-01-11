Van’da kar yağışı: 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van genelinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 mahalle ve 43 mezra olmak üzere 86 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor.

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken yüksek kesimlerde sis etkili oldu.



Van’da dünden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 1, Başkale’de 10, Erciş’te 29, Gürpınar’da 27, Muradiye’de 7 ve Saray ilçesinde ise 12 olmak üzere toplam 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde sis sürücülere zor anlar yaşattı.



Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.