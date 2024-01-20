Van’da kayıp olarak aranan çocuğun cansız bedeni bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde dün öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 12 yaşındaki V.T'nin cansız bedeni bulundu. V.T.’nin ölümüne ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Van’da kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden çıktı.

V.T.’den bir süre haber alınamaması nedeniyle ailesi tarafından emniyet ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı. Kayıp çocuğu arayan aile ve ekipler daha sonra 02.00 sıralarında V.T.’nin cansız medenine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından V.T.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. V.T.’nin cansız bedeni daha sonra yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Mahalle mezarlığına defnedilen V.T.’nin ölümüne ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.