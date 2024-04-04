Van’daki protestolarda gülümsemesiyle gündem olan Muhammed tutuklandı
Van'da irade gaspı için başlayan protestolarda gözaltına alınırken 'gülen yüzüyle' sembol olan 18 yaşındaki Muhammed Orhan tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasının ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan 18 yaşındaki Muhammed Orhan tutuklandı.
18 yaşındaki Orhan, sosyal medyada güler yüzlü fotoğrafıyla gündem olmuştu.
Mezopotamya Haber Ajansı'nın aktardığına göre Orhan, sabah saatlerinde emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Orhan'ı Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.
Hakimlik, aynı gerekçeyle tutuklama kararı verdi.
Avukatı Diyar Keserci, gerekli başvuruların yapılacağını bildirdi.