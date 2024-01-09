Varank’ın şikayetiyle yargılanan Gazeteci Büyüksipahi ve Güger'e beraat

Cumhuriyet Gazetesi'nin internet haber sitesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi ile Sorumlu Müdürü Mustafa Birol Güger hakkında, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılan “kamu görevlisine hakaret” davasında beraat kararı verildi.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Cumhuriyet Gazetesi'nin internet haber sitesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi ile Sorumlu Müdürü Mustafa Birol Güger hakkında açtığı, "kamu görevlisine hakaret” davasında gazeteciler beraat etti.

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın “Deniz manzaralı araziyi Varank’ın ‘kuzeni’ kaptı!” başlıklı haberi üzerine yapılan şikayetler üzerine cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi ve gazetenin sorumlu müdürü Mustafa Birol Güger'e dava açılmıştı.

Bir önceki duruşmada, gazeteci İsmail Arı beraat ederken; haberin cumhuriyet.com.tr'de yayımlanmasına bağlı olarak Mustafa Büyüksipahi ve Mustafa Birol Güger'in yargılanmalarına devam edildi.

Bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, somut olayda sözlerin basın özgürlüğü sınırlarını aştığını, hakaret kastı taşıdığını ve hakaret suçunun unsurlarının oluştuğunu savunarak, gazetecilerin cezalandırılmasını istedi.

2 GAZETECİ DE BERAAT ETTİ

Mahkeme ise yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle gazeteciler Mustafa Büyüksipahi ve Mustafa Birol Güger'in ayrı ayrı beraatına karar verdi.

Gazeteci Mustafa Büyüksipahi savunmasında haberin açık kaynaklar kullanılarak yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Haberin arkasındayım. Meslektaşım İsmail Arı'nın açık kaynaklardan yararlanarak yaptığı haberde her şey ortada ve nettir. Söz konusu haberin ayrıntılarına bırakın gazetecileri herhangi bir yurttaş da kolaylıkla ulaşabilir. İhale yapılmıştır ve iptal edilmiştir. İhaleyi Sedat Varank almıştır. Kendisi de Mustafa Varank'ın kuzenidir. Haberi Cumhuriyet.com.tr'de kaynak göstererek yayımlamakta bir sakınca görmedik. Kamu görevlisine hakaret yoktur"