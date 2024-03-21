Varlık Fonu, İslami finansmanla borçlandı

Ekonomi Servisi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Sharjah Islamic Bank ile imzaladığı Murabaha finansmanı ile 100 milyon dolar borç aldı. Türkiye Varlık Fonu'nun Sharjah Islamic Bank (SIB) ile imzaladığı 100 milyon dolar değerindeki İslami finansman anlaşmasında, Doğan Yatırım Bankası finansal danışman ve koordinatör olarak yer aldı.

İşlem, Sharjah Islamic Bank tarafından dünyada bir varlık fonuna sağlanan ilk karşılıklı murabaha finansmanı olma niteliği taşıyor. TVF'nin bu ilk uluslararası İslami finansman anlaşması, 3 yıl vadesi ile fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, "TVF adına ilk kez gerçekleştirdiğimiz bu işlem, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonumuz ile sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzun bir parçası olarak öne çıkıyor" dedi. İslam hukukunda bir satış türü olan Murabaha, alış fiyatı veya maliyet üzerine bir miktar kâr ilâvesiyle yapılan satış manasına geliyor.