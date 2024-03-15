Varşova’da büyükelçi krizi

Polonya’da AB yanlısı Tusk hükümeti, önceki hükümetin atadığı 50’den fazla büyükelçiyi geri çekti. Tusk ile ABD’de birlik pozları veren Devlet Başkanı Duda’dan tepki geldi.

Dış Haberler

Polonya’da Avrupa Birliği (AB) yanlısı hükümetin dış politikayı Batı eksenine oturtma süreci devam ediyor.

Ekim ayındaki seçimde iktidarı sağcı Hukuk ve Adalet Partisi’nden (PiS) alan Başbakan Donald Tusk’ın hükümeti, “diplomatik misyonlarını iyileştirme çabalarının” bir parçası olarak 50'den fazla büyükelçiyi geri çağırma kararı aldı. Söz konusu büyükelçiler, PiS hükümeti döneminde atanmıştı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada kararın ülkenin dış politikasının “daha iyi ve profesyonel şekilde” ele alınmasına yardımcı olacağı ifade edildi. Açıklamada, geri çağrılan büyükelçilerin kimler olduğuna ve yerlerine ne zaman atama yapılacağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

‘SADIK’ DİPLOMASİ

Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile Devlet Başkanı Andrzej Duda'dan büyükelçiliklerin çoğunda değişiklik yapmak için izin istemeye karar verdiklerini ifade eden Tusk, “Polonya devletine sadık bir ekip kurmamız ve geliştirmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı. Kararın “bir önceki hükümete yönelik misilleme” olmadığını kaydeden Tusk, Duda’nın kabul etmemesi halinde “büyükelçilerin geri çekilerek devlet başkanının görev süresi sona erene kadar maslahatgüzarların görev yapacağını” kaydetti.

Polonya hükümetinin kararı, Cumhurbaşkanı Duda ve Başbakan Tusk’ın, ülkelerinin NATO'ya katılmasının 25’inci yıl dönümünde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile buluşmalarının hemen ardından geldi.

BAŞKANDAN TEPKİ

Tusk hükümetinin kararı, PiS ile yakınlığıyla bilinen ve büyükelçileri atama veya görevden alma yetkisini elinde bulunduran Devlet Başkanı Duda tarafından tepkiyle karşılandı.

Haber ortaya çıktığında hâlâ ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Duda, “Başkanın imzası olmadan hiçbir Polonya büyükelçisi atanamaz veya görevden alınamaz” ifadelerini kullandı. Duda’nın yardımcılarından Malgorzata Paprocka, Duda’nın hükümetle masaya oturmaya sıcak baktığını ancak hükümetin taleplerini “öylece kabul edemeyeceğini” kaydetti. Duda'nın özel kalemi Marcin Mastalerek ise, “ABD’deki birlik gösterisinden sadece bir gün sonra hükümetin tek taraflı hareket etmesinin hayal kırıklığı yarattığını” söyledi.

Bir önceki hükümette bulunan sağ popülist PiS partisi, Ukrayna Savaşı, yargı bağımsızlığı ve azınlık hakları gibi birçok konuda AB ile anlaşmazlıklar yaşıyordu. Söz konusu anlaşmazlıklar, Birlik’ten gelen milyarlarca avroluk fonların dondurulmasına kadar gitmişti.