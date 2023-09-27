Vatan Caddesi'nde ambulans devrildi: 3 yaralı

Vatan Caddesi’nde kaza yapan ambulans devrildi. Araç içindeki hasta başka bir ambulansla hastaneye kaldırılırken 2 sağlık personeli kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

İstanbul’un en işlek caddelerinden Vatan Caddesi’nde hafif ticari araçla çarpışan ambulans devrildi. Ambulans içindeki hasta başka bir ambulansla hastaneye kaldırılırken 2 sağlık personeli kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

Kaza, saat 13.00 sularında meydana geldi. İHA'nın aktardığına göre eşi Mesude Balkan ile yolculuk yapan Hamza Balkan idaresindeki 34 YP 9235 plakalı hafif ticari araçla, dört yol ağzına gelen hasta taşıyan 34 YB 6398 plakalı ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.

Ambulanstaki hasta kazada yaralanırken, 2 sağlık personeli ise kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Devrilen ambulans ise çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kazaya karışan hafif ticari araçta bulunan Mesude Balkan, "Yeşil ışıkta geçtik. Düz gidecektik. Ambulans bir anda önümüze çıktı. Kazayı anlamadık. Ambulansta hasta varmış. Biz iyiyiz" dedi.

Hamza Balkan ise, "Yeşil ışıkta hareket ettim. Ambulans karşıdan geldi. Geldiğini görmedim. Sol arkaya vurdu. Bizde bir şey yok" diye konuştu.