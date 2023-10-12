‘Vatandaşlığa uygun’ ilanlar

Hem ekonomik kriz hem yükselen konut kredileri yurttaşın ev sahibi olma hayalini bitirdi. Ülkenin birçok ilinde emlakçılar neredeyse yabancı yatırımcıya çalışır duruma geldi. Geçmiş yıllardaki “krediye uygun” ilanları yerini artık “vatandaşlığa uygun satılık konut” tanıtımlarına bıraktı.

400 bin dolar değerinde gayrimenkul alan yabancılara ‘vatandaşlık hakkı’ verilmesi emlak piyasasını derinden etkiledi.

Emlak fiyatlarında rekorların kırıldığı Antalya’da konutlar ‘uygun fiyat’ yerine ‘vatandaşlığa uygun’ başlıklı ilanlarla pazarlanmaya başladı. Her yıl 10 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya, zamanla yabancıların yaşamak için tercih ettiği kent haline dönüştü.

Kentte 2013’ten 2023’e kadar yabancıya yönelik konut satışı, pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşı sonrası 4 kat arttı. 2013’te yabancıya 5 bin 548 konut satılan kentte, geçen yıl yabancılar 21 bin 860 konut aldı. Bu yıl eylül ayına kadar yabancılara yönelik 9 bin 365 satış gerçekleşti. Antalya’da bu yıl eylül ayına kadar satışı yapılan 42 bin 954 konuttan, 9 bin 365’inin sahibi yabancı oldu. 4,5 konuttan 1’ini yabancılar satın aldı.



Konut fiyatlarının 1 milyon ile 160 milyon lira arasında değiştiği kentte, son dönemde ikamet iznine kapatılan mahallelerin yakınındaki evlerin fiyatı arttı. Bu mahallelerde sahile yakın veya deniz manzaralı konutların fiyatları, 150 milyon liraya kadar yükseldi. Gayrimenkul alım satımı yapılan elektronik ticaret platformlarında ‘vatandaşlığa uygun’ ibaresiyle satışa sunulan konut ilanı sayısında da artış yaşandı. Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Antalya’da fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artış gösterdi. Sahil bandında inşaat yapacak yer yok. Arz talepten dolayı fiyatlar artıyor. Çok talep var. Yabancıların konuta talebi devam ediyor" dedi.

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Enflasyonun nedeni olarak gösterilen “yüksek faiz” fikrinden çark eden AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konu ile ilgili yeni bir suçlu bulmuş, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada halka enflasyonla mücadele etmek için ev almama çağrısı yapmıştı.