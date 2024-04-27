Ve Batman Petrolspor şampiyon
Deplasmanda Turgutluspor’u 2-3 yenen Batman Petrolspor, TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluğunu ilan etti. Yarasalar, bu şampiyonlukla 2. Lig’e yükselmiş oldu.
Batman Petrolspor, TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonu oldu.
Deplasmanda Turgutluspor’u yenen Batman temsilcisi ligi son maçta rakibi sahaya çıkmayan ve hükmen galip sayılan en yakın rakibi Elazığspor’un 2 puan önünde tamamladı.
Batman Petrolspor’un gollerini 21. dakikada Akın Akman, 76. dakikada Nurettin Çağlar, 90. dakikada Tunç Murat Behram kaydetti. Turgutluspor’un gollerini ise 83. ve 85. dakikada Noyan attı.
Bu sonuçla puanını 60'a çıkaran teknik direktör Mesut Toros yönetimindeki TPAO Batman Petrolspor TFF 2. Lig vizesi aldı.
Karşılaşmanın ardından sevinç yaşayan TPAO Batman Petrolsporlu oyuncular şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.
En son 2021-2022'de sezonunda TFF 2. Lig'e çıkmayı başaran Batman temsilcisi, geçen sezon ligden düştükten sonra tekrar TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.