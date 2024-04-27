Ve Batman Petrolspor şampiyon

Deplasmanda Turgutluspor’u 2-3 yenen Batman Petrolspor, TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluğunu ilan etti. Yarasalar, bu şampiyonlukla 2. Lig’e yükselmiş oldu.

Spor 27.04.2024 17:04 Giriş: 27.04.2024 17:04

Güncelleme: 27.04.2024 17:13 Kaynak: Haber Merkezi

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