Vedat Günyol Deneme Ödülü Onur Çalı’nın

Kültür Sanat Servisi

Kartal Belediyesi öncülüğünde Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN Yazarlar Derneği, Cumhuriyet Gazetesi ve İstanbul Atatürk Mezunları Vakfı’nın desteği ile bu yıl 8’incisi düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü, Onur Çalı’nın “Gemilerle Seyahat Eden Sözcükler” adlı kitabı ile kazandı.

Ödül gerekçesinde, Onur Çalı’nın, ‘Gemilerle Seyahat Eden Sözcükler’ adlı kitabındaki yazıları, toplumunun ekinsel birikimine yorumlar getirmeyi, deneme türünün gereksindiği, ‘dingin, soğukkanlı bir söylem’in yanı sıra, Türkçesinin akıcı kıvraklığıyla başarması nedeniyle ödüle değer görüldüğü belirtildi.

Diğer yandan Seçici Kurul Özel Ödülü yazar Alin Ozinian’ın ‘İçimizdeki Orkestra’ eserine verilirken, Genç Deneme Yazarı Ödülü de Mehmet Özkan Şüküran’ın ‘Evdeki Israr’ adlı esere sunuldu.