Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs öncesi asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını yinelerken, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması talebine ise "Taksim için bir yasak yok, 7 yıldan beri süregelen bir uygulama var. İsteyenlere Taksim Meydanı'na çelenk koyma ve saygı duruşu için de izin verilmektedir" yanıtını verdi. Işıkhan ayrıca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma Meclisi üyelerini 30 Nisan'da kabul edeceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs öncesinde asgari ücrete ilişkin konuştu.

Işıkhan, 2024 yılı için daha önce de ifade edilen "yılda bir kez zam" kararından dönülmeyeceğini söyledi.

Bakan Işıkhan, Haber Global televizyonunun canlı yayınında çalışma hayatı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

13. Çalışma Meclisi'nde ele alınacak konulara değinen Işıkhan, uzun vadede ortaya çıkabilecek ihtiyaçları, sorunları belirleyerek yeni hedefler ve politikalar oluşturacaklarını söyledi.

Çalışma Meclisi'nin toplanma tarihine ilişkin eleştirilere yanıt veren Işıkhan, "Çalışma Meclisi'ni 29-30 Nisan'da gerçekleştireceğiz, 1 Mayıs'ta değil. Bu iddia baştan yalan. CHP her zamanki gibi önce bir yalan uyduruyor sonra da bu yalanı senaryo haline getiriyor, olmayan bir şey üzerinden toplumda ne yazık ki algı oluşturuyor" diye konuştu.

30 NİSAN'DA ERDOĞAN KABUL EDECEK

Işıkhan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Çalışma Meclisi üyelerini 30 Nisan'da kabul edeceğini açıkladı.

Işıkhan, "Bizler de 1 Mayıs gibi önemli bir günde tüm paydaşlarımızla daha fazla dayanışma içinde olmaya ve işçi haklarının korunması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de daha adil, daha güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma dünyası kurmak için hep birlikte gayret etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de gerçekleştirilmesi gerektiğini savunanların "kaos ortamı oluşturmaya çalıştıklarını" iddia eden Bakan Işıkhan "Her seferinde emek ve dayanışma gününde Taksim'i de tartışmaların ve gerginliğin parçası haline getirmeyi, orada kaybettiğimiz canların aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık olarak görüyoruz" dedi.

"İçişleri Bakanımız da açıkladı, Taksim için bir yasak yok, 7 yıldan beri süregelen bir uygulama var" diyen Işıkhan, "İsteyenlere Taksim Meydanı'na çelenk koyma ve saygı duruşu için de izin verilmektedir. Ayrıca Türkiye'nin farklı illerinde olduğu gibi İstanbul'un çeşitli yerlerinde de kutlamalara izin verilmektedir" ifadelerini kullandı.

"SENDİKALI İŞÇİ SAYISI 2 MİLYON 495 BİNE ULAŞTI"

Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"2013'te 1 milyon olan sendikalı işçi sayısı 2 milyon 495 bine ulaşmış durumda. İşçilerde sendikalaşma oranını yüzde 9'lardan yüzde 15'lere kadar çıkardık ancak bunu yeterli görmüyoruz. Sendikalı memur sayısı ise son 21 yılda 650 binden 2 milyon 130 bine yükselmiştir. Kamuda sendikalaşma oranını yüzde 47'lerden Avrupa'da olmayan oranlara çıkardık, yüzde 75'lere çıkardık."

"ASGARİ ÜCRET'E TEMMUZ'DA ARTIŞ YAPILMAYACAK"

Asgari ücrete ilişkin soru üzerine de Işıkhan, asgari ücret tartışmalarını gündemde tutanların art niyetli olduğunu ileri sürdü.

Işıkhan, "Son açıklamalarımızı siyasetle ilişkilendirenler çok iyi biliyor ki bu yeni bir söylem değil, asgari ücret sürecinde zaten ifade edilmiş bir durumdu" dedi.

Işıkhan, şöyle konuştu:

"2024 yılı asgari ücret belirlenirken yeni asgari ücret seviyesi temmuzda bir artış yapılmayacak şekilde belirlenmişti. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 65 olarak ortaya çıkmışken Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği asgari ücret düzeyi yıllık yüzde 100 artışı ifade eden seviyeye geldi. Yani bir sene önce 8 bin 500 lira olan asgari ücret iki katına çıkarılarak 17 bin lira olarak belirlendi. Dolayısıyla temmuzda artış yapılmayacağını dikkate alarak bu seviye belirlenmiş durumdaydı."

Işıkhan, şöyle devam etti:

"Ekonomi bir denge işidir ve bir noktada dengeyi bozduğumuzda birçok farklı noktada başka dengeler de bozulur. Vatandaş olarak hepimiz şunu tecrübe ettik. Ne zaman dengenin dışında artış yapılsa marketlerde, mağazalarda ürün etiketleri hemen değişiyor. Bu da enflasyonu daha da artırıyor, ücretlere yapılan artışın da bir anlamı kalmıyor ne yazık ki. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz derken tam da bunu kastediyorum.

Şu an Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın öncülüğünde ekonomik ve mali disiplin politikası etkili şekilde uygulanıyor. Bu politikanın olumlu etkilerini de çok hızlı şekilde almaya başladık, enflasyon hızlı şekilde düşüş eğilimine girdi ve şu anda ekonomik büyümeden, istihdamdan feragat etmeden bunu başarabiliyoruz. Ekonomimiz ve maliyemiz istikrara ve dengeye oturdukça, enflasyonda düşüş sağlandıkça biz de bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza, emeklilerimize yönelik desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz."

"İSTİHDAMDA TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTIK"

Ekonomide, Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, Kahramanmaraş merkezli depremler gibi sıkıntıların yaşandığı bir sürece rağmen Türkiye'nin Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri arasında yıllık bazda en yüksek büyüme oranlarına sahip ülkelerden olduğunu aktaran Işıkhan, 13 bin 110 dolarla kişi başı milli gelirde tarihin en yüksek seviyesinin yakalandığını söyledi.

Son dönemdeki istihdam rakamlarını paylaşan Işıkhan, "Ülkemiz son yıllarda istihdam rakamlarında da tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Bir önceki yıla göre yani son bir yılda iş gücü sayısı 775 bin kişi, istihdam sayısı 1 milyon 156 bin kişi artmıştır. İş gücüne katılım oranımız, istihdam oranımız tarihin en yüksek seviyelerini yakalamış durumda" diye konuştu.