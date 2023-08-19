Vekil yapmadılar ama gönlünü ihaleyle aldılar

AKP’den vekil olma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan Demirci, kamu ihaleleri ile zenginleşti. Demirci’nin şirketi SGK’ye de 23 milyon TL’lik konteyner sattı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’den milletvekili olma girişimleri 2015 ve 2023 yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan Veysel Demirci, kamu ihalelerindeki ‘‘başarısına’’ ise yenilerini ekledi. 2011-2022 döneminde kamudan 6 milyar TL’lik ihale alan Demirci, 2023 yılında da kamu ihalelerinin vazgeçilmezi oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Osmaniye için alacağı 175 adet konteynerin ihalesinin kazananının Veysel Demirci’ye ait Ziver Konut Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olduğu öğrenildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 175 adet yaşam ve sosyal hizmet konteyneri almak için 25 Mayıs’ta ihale düzenledi. Konteynerlerin, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden etkilenen Osmaniye’ye sevk edileceği belirtildi. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ve 23 milyon 843 bin TL harcama öngörülen ihale kapsamında üç şirketten teklif alındı. İhale komisyonu, teklifler üzerinde yaptığı incelemenin ardından nihai kararını 12 Haziran’da verdi.

İhalenin sonuç ilanı ise 17 Ağustos’ta yayımlandı. İhalenin, 2015’te AKP milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce ise “Cumhurbaşkanımız aday ol derse” olurum sözlerine karşın aday gösterilmeyen Veysel Demirci’nin şirketine verildiği bildirildi. Sonuç ilanına göre, bakanlık ile Ziver Konut Yapı isimli şirket arasında 23 milyon 12 bin TL’lik sözleşme imzalandı. İhalede kamu lehine indirim oranı ise yalnızca yüzde 3’te kaldı.

OLMADIĞI MASA YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 23 milyon TL’lik ihale alan AKP’li Demirci’ye ait Ziver Holding’e bağlı şirketlerin kamudan aldığı ihalelerin büyüklüğü dikkati çekiyor. İnşaat, havacılık, gıda ve sigorta alanlarında faaliyet gösteren Demirci’nin en fazla ihale aldığı kamu kurumlarının başında Karayolları Genel Müdürlüğü geliyor. Demirci’ye ait holdingin, Devlet Su İşleri (DSİ), TOKİ, İller Bankası ve AKP’li Elazığ Belediyesi ile Fırat Üniversitesi gibi kurumlardan da yüksek maliyetli ihaleler aldığı biliniyor. Demirci’nin şirketlerinin 2011-2023 döneminde aldığı kamu ihalelerinin toplam maliyeti 6 milyar TL’yi aşıyor.



