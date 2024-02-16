Vekilin oğlu yoksulun bin 100 TL’sine göz dikmiş

AKP Milletvekili Ayhan Gider’in oğlunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın pandemi sırasında verdiği bin 100 TL’lik sosyal yardıma başvurduğu ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Covid-19 pandemisi nedeniyle bin 100 TL’lik sosyal yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyasına başvuru için üç şart sıralandı.

Buna göre, salgın nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olanlar ile işyerini kapatmak zorunda kalarak başka bir gelir elde etme imkanı bulunmayanların yardımdan yararlanabileceği belirtildi. Bakanlık, maddi durumu yeterli olanların başvurularının ise reddedileceğini bildirdi.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Bakanlığın sosyal yardım kampanyasına, pandemi ile daha da derinleşen ekonomik kriz altında ezilen milyonlarca yurttaş başvurdu. Başvuru yapanlar arasında yer alan bir isim ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, AKP’li Ayhan Gider'in avukat oğlu Mustafa Gider de ihtiyaç sahibi yurttaşlar için başlatılan sosyal yardım kampanyasına 7 Mayıs 2020 tarihinde başvurdu. Gider’in başvurusunu değerlendiren Çanakkale Valiliği, “Ekonomik durumunun yeterli olması” nedeniyle başvuruyu reddetti. Gider’in o dönem milletvekili emeklisi olan babası Ayhan Gider ve annesi üzerinde farklı şehirlerde çok sayıda taşınmaz olduğu belirlendi. Öte yandan Gider’in, üst segment araçlar üreten iki farklı markadan iki aracı olduğu tespit edildi. Mustafa Gider’in maddi durumunun da yeterli olduğuna kanaat getiren valilik, başvuruyu geri çevirdi.