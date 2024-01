Vekilliği düşürme hazırlığı

Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı sebebiyle bu hafta Meclis'i MHP'li Adan yönetecek. Kurtulmuş'un gündeme alması halinde Adan, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okuyabilir.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararının da Yargıtay tarafından uygulanmamasının ardından gözler Meclis'e çevrildi. Duvar'ın haberine göre, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın okunup okunmayacağı henüz belli değil. Bu hafta Meclis'i yönetme sırası DEM Parti'li Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'de. Önder, daha önce Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararını kendisinin okumayacağını açıklamıştı. Ancak Önder sağlık sorunları sebebiyle bu hafta Genel Kurul'u yönetemeyecek. Meclis'i yönetme sırası MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan’a geçecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önce Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söylemişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de son karar merciinin Yargıtay olduğunu ifade etmişti.

Can Atalay'ın durumuyla ilgili son kararı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş verecek. Daha önce meselenin suhuletle çözülmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, “Meselenin bir şekilde halledilmesi lazım. Zaman içerisinde bu uygulamayı ortaya koyarız” demişti.

Kurtulmuş'un Atalay'la ilgili kararı Genel Kurul'un gündemine alması halinde bu hafta MHP'li Meclis Başkanvekili Adan'ın kararı okuması ve Atalay'ın milletvekilliğini düşürmesi söz konusu olabilir.