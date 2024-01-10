Veli Ağbaba: Devlet, TÜİK eliyle çalışanın cebinden para çalmaya devam ediyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin "Memura, emekliye verilecek zam düşük olsun diye bu rakamlar açıklanıyor. Avrupa'da enflasyonda birinciyiz, dünyada beşinciyiz. 7 yıldan beri çift haneli enflasyona mahkum edilmiş insanlar, fiyat pahalılığının altında ezilmeye devam ediyor. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 64, çaya yüzde 113 zam, devletin işlettiği köprü ve otoyollara yüzde 76, benzine yüzde 100 zam gelmiş. Ey TÜİK memura ve emekliye bu yapılan zamlar oranında maaşlarına zam yapmalısın. Maalesef TÜİK eliyle devlet; çalışanının, memurunun, emeklisinin cebinden para çalmaya devam ediyor" diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yaptığı açıklamayla TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ile memur ve emeklilere verilen zam oranına tepki gösterdi. Ağbaba'nın yaptığı açıklamalar şöyle:

"TÜİK yine mucize yaratmaya devam ediyor. Yıl sonu olunca emeklinin ve memurun hakkını gasp ediyor. Açıklamış olduğu enflasyon rakamları yıl sonu olunca otomatik olarak düşüyor ama bu rakamların hayatın gerçeğiyle, sokakla pazarla ilgisi alakası yok. TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 2,93, yıllık enflasyon yüzde 64,77. ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 127, tam iki katı. Maalesef TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlar pazarla, sokakla uyuşmuyor. Memura, emekliye verilecek zam düşük olsun diye bu rakamlar açıklanıyor.

Avrupa'da enflasyonda birinciyiz, dünyada beşinciyiz. 7 yıldan beri çift haneli enflasyona mahkum edilmiş insanlar, fiyat pahalılığının altında ezilmeye devam ediyor. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 64, çaya yüzde 113 zam gelmiş. Devletin işlettiği köprü ve otoyollara yüzde 76, benzine yüzde 100 zam gelmiş. Ey TÜİK memura ve emekliye bu yapılan zamlar oranında maaşlarına zam yapmalısın. Maalesef TÜİK eliyle devlet; çalışanının, memurunun, emeklisinin cebinden para çalmaya devam ediyor. Dolar 30 lirayı geçmiş, enflasyon yüzde 65, faiz yüzde 45. Hala bu gerçeklerle Türkiye yaşarken maalesef hayatın gerçeklerinden kopuk bir TÜİK'le, siyasetle karşı karşıyayız. Seçimden bu yana Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Devlet Bahçeli açıklama yaptı, 'Emekliyi zamların altında ezdirmeyeceğiz' dedi. Ama bugün yapılan emekliyi de memuru da çalışanı da enflasyonun altında ezdirmektir, linç etmektir. Artık emeklinin ve memurun nefes alacak durumu yok. Hala hükümet bunu görmezden gelmeye devam ediyor."