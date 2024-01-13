Veli-Der, ÇEDES’e karşı örnek dilekçe hazırladı

ÇEDES projesi adı altında okullara imamların girmesi kamuoyunun tepkisini çekerken, Öğrenci Veli Derneği, bu projeden çocuklarını korumak isteyen velilerin faydalanması için örnek dilekçe hazırladı.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) projesine karşı örnek dilekçe hazırladı.

ÇEDES projesi adı altında okullara imamların girmesi, öğrencilerin namaza götürülmesi ve mezarlık temizletilmesi gibi skandallara her geçen bir yenisi eklenirken hazırlanan dilekçenin imzalanarak okul yönetimlerine verilebileceği ifade edildi.

Hazırlanan dilekçece şu ifadeler yer alıyor:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Milli Eğitim Müdürlüklerinin, mülki amirlerin resmi ya da gayri resmi herhangi bir kurum, kuruluş ve kişilerle imzaladığı, imzalayacağı ÇEDES ve benzeri protokol veya protokoller kapsamında, okulunuzda yapılacak etkinliklerde çocuğumun görevlendirilmesine ve bu etkinliklere katılmasına izin vermiyorum.

Müfredatta yazılı eğitim öğretim faaliyetleri dışında ve Milli Eğitim Mevzuatı’nda yer almayan sosyal etkinliklere (sosyal kulüp faaliyetleri, belirli gün ve hafta vb. faaliyetler dışındaki etkinliklere) katılmasına izin vermiyorum.

Hangi unvan, makam, statü ve kimliğe sahip olursa olsun; denetleme yetkisi olmayan ve pedagojik yeterliliği bulunmayan kişilerin ders saatinde veya teneffüslerde sınıfa, okulun toplantı, konferans, spor, sosyal etkinlikler salonlarına alınmasına ve bu mekânlarda yapacakları etkinliklere çocuğumun katılmasına izin vermiyorum.”

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