Veli-Der: Çocuklarımız karanlıkta yollara düşüyor

Veli-Der, Türkiye'de 2016 yılında uygulamaya konulan kalıcı yaz saati uygulamasının öğrenciler üzerinde olumsuz etkilerine dikkat çekerek uygulamanın kaldırılmasını istedi. Yapılan açıklamada "Uzun yıllardır kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilmemesi sebebiyle ülkemizde çocuklarımız karanlıkta yollara düşüyor" ifadeleri kullanıldı.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Türkiye'de 2016 yılında uygulanmaya başlayan kalıcı yaz uygulamasına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada dünya genelinde saatlerin 29 Ekim Pazar günü geri alındığı hatırlatılarak "Uzun yıllardır kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilmemesi sebebiyle ülkemizde çocuklarımız karanlıkta yollara düşüyor" denildi.

Yaz saati uygulamasından geri dönülmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada saatlerin geri alınmamasının öğrencileri olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

"Okullardan aldığımız bilgilere göre öğrencilerimiz genellikle birinci dersi uyuklayarak geçiriyorlar" denilen açıklamada "Psikologlar, geç ve erken saatteki derslerin öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri açısından uygun olmadığı görüşünde" ifadeleri kullanıldı.

Veli-Der tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alındı. Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl da devam ediyor. Kış saati uygulaması 2023 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak. Uzun yıllardır kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilmemesi sebebiyle ülkemizde çocuklarımız karanlıkta yollara düşüyor. Saatlerin geri alınmaması özellikle öğrencileri olumsuz etkiliyor. İkili eğitime devam eden öğrencilerimiz daha fazla zorlanıyor. Okullardan aldığımız bilgilere göre öğrencilerimiz genellikle 1. dersi uyuklayarak geçiriyorlar, bu da ders verimliliğini düşürüyor.

Uzmanlara göre uyanma zamanımızın gün ışığının beyne ulaşmasıyla uyku hormonu olan melatonin seviyelerinin düşmesiyle ilişkili olduğu biliniyor. Bu yüzden sadece 1 saatlik bir fark bile tüm biyolojik sistemlerimizi olumsuz etkileyebiliyor. Psikologlar, geç ve erken saatteki derslerin öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri açısından uygun olmadığı görüşünde. Bu nedenlerle, bir an önce kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilmelidir. Uzmanların da aynı görüşte olduğu bu konuyu yıllardır dile getiriyoruz. Ancak yetkililer hala çocuklarımızın bu mağduriyetine ve bilimsel gerçeklere kulaklarını tıkamaktadırlar. Öğrenci Veli Derneği olarak bu uygulamayı doğru bulmuyoruz ve yaz saati uygulamasının sonlandırılarak kış saati uygulamasına geri dönülmesini talep ediyoruz."