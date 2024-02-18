Veli Der’den ücretsiz yemek mücadelesi

Veli-der öncülüğünde kurulan Yemek Koalisyonu çalışmalarına başladı. Veli-der Başkanı Yılmaz “Anaokulundan liselere kadar bu uygulama başlamalı” dedi.

Oğulcan Aydın

Türkiye’de artan ekonomik kriz sebebiyle okul çağındaki çocuklar nitelikli beslenmek şöyle dursun, bir öğün yemeğe ulaşmakta dahi güçlük çekiyor. Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından okullarda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasına geçileceği ve 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek sağlanacağı ifade edilmişti fakat uygulama depremden sonra “ödenek yok” denilerek ertelenmişti. 2023–2024 eğitim öğretim yılı başında ise uygulama “geçici süreyle” rafa kalkmıştı. Fakat bu ‘geçici süre’nin ne kadar olduğu belirsiz.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) ise “Türkiye Yemek Koalisyonu” inisiyatifi kuracaklarını açıklamıştı. Koalisyonun amaçları arasında “bir öğün ücretsiz yemek ve içilebilir temiz su alanlarının artmasına yönelik çalışmalar yapmak, iktidarın yarattığı sorunlardan ötürü gündeme gelen yapay krizlerden ötürü, bu mücadelenin geri planda kalmaması ve kamuoyu baskısı yaratılması” yer almıştı. İki hafta önce sömestr tatilinin bitmesinin ardından koalisyon bu konuda çalışmalarını hızlandırdı.

TÜİK YOKSULLUĞU ONAYLADI

Konuya ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Denizli Veli-Der’den Kemal Bekçi, bu uygulamaların işleyişini sağlamak adına iktidara karşı mücadele edeceklerini bildirdi. Bekçi şöyle devam etti: “Tartışmalı TÜİK verilerine göre dahi her iki çocuktan birinin aç olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bu dönemde, bir öğün ücretsiz yemek ve okullarda temiz su içilebilir alanlar oluşturulması üzerine taleplerde bulunduk. Uluslararası Yemek Koalisyonu var ve 90 ülkede uygulanıyor fakat Türkiye buna dâhil değil. Bunun karşılığında Türkiye Yemek Koalisyonunu kurduk. Çocuklarımızın sağlıklı bir yaşama ulaşmaları konusunda çalışmalar yapıyoruz.”

Yoksulluk ile mücadele etmek için öğrenci velilerine ulaşmaya çalışıyoruz diyen Bekçi, “Öğrenci Veli Derneği olarak genelde ve yerelde çalışmalar yürütüyoruz. Siyasal İslamcı iktidar tarafından yaratılan freni patlamış kamyon misali yokuş aşağı gittiğimiz bu dönemde birçok olumsuz olayla karşılaşıyoruz. Dinselleştirme politikalarının ekonomiye olan olumsuz yansımaları ile karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETLİNİN ÇOCUĞU AÇ

Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz ise deprem nedeniyle ödenek yok diyerek ücretsiz yemek uygulamasından vazgeçildiğinin altını çizdi. Yılmaz şöyle devam etti: “Yalnızca deprem bölgesindeki çocuklara veriliyor. Orada da nitelikli yemek çıkmıyor, dağıtım konusunda da problemler mevcut. Anaokulunda başlayıp kademeli olarak ilkokul ortaokul ve liselere bu uygulama geçer diye düşünüyoruz. Bu mücadeleyi tekrar gündeme sokmaya çalışacağız. Bu uygulamanın yarından itibaren harekete geçmesi için mücadelemiz. Asgari ücret düzeyinde maaş alan velilerin çocukları çok zorlanıyor.”