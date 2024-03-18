Veli toplantısı ders saati sayıldı

İstanbul’da bir okulda hafta sonu düzenlenen veli toplantısında ek ders ücretinin ödenmemesini mahkeme hukuka aykırı buldu. Eğitim Sen’den Çalık, “Öğretmenlerin angarya çalıştırılamayacağı karara bağlandı” dedi.

Haber Merkezi

İstanbul Sancaktepe ilçesinde bulunan Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen olan Coşkun Çelebi, ödenmeyen ek ders ücretine karşı açtığı davayı kazandı. Davayı inceleyen İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a atıfta bulunarak ek ders ücretinin faiziyle ödenmesine hükmetti.

6 Kasım 2022 Pazar günü okulda düzenlenen veli toplantısına ilişkin ek ders ücreti talep eden Çelebi, başvurusunun reddine karşın “angarya yasağına aykırılık” gerekçesiyle Sancaktepe Kaymakamlığı’na dava açtı. Çelebi, ek ders ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesini talep ederken kaymakamlık, “ek ders ücreti talebinin mevzuatla bağdaşmadığını ileri sürdü.

Çelebi’nin hafta sonu düzenlenen veli toplantısında emek ve mesai harcadığına dikkat çeken mahkeme kararında, toplantının ders saati sayılması gerektiğini ifade edildi.

ANAYASA’YA AYKIRI ÇALIŞTIRILAMAZLAR

Çelebi’nin başvurusunun reddine değinilen kararda, “Dava konusu işlemin hukuka aykırılığının sabit bulunması nedeniyle ödenmeyen ek ders ücretinin başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir” denildi.

Okul idareleri tarafından özellikle hafta sonları veli toplantıları için öğretmenlerin uzun zamandır okullara çağırıldığına dikkat çeken Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık, herhangi bir ücret ödemesinin de yapılmadığını söyledi. Veli toplantılarının mevzuat gereği hafta içi yapılması gerektiğini aktaran Çalık, “Okul müdürleri mülki amirden gerekli izinleri alarak planlama yapmamış, hafta sonları yapılacak veli toplantıları için bile mülki amirden izin almadan veli toplantıları gerçekleştirmiştir. Çalışma saatleri yasal düzenlemeyle belirlenir hükmü göz ardı edilmiştir. Okul müdürleri yetki aşımında bulunmuş, öğretmenler yıllardır angarya çalıştırılır hale getirilmiştir” dedi.

Çelebi’nin yaşadığı hak gaspını mahkemeye taşıdıklarını söyleyen Çalık, “Mahkeme verdiği kararla, mesai saatleri dışında öğretmenlerin Anayasa'ya aykırı bir biçimde angarya çalıştırılamayacağı hukuken karara bağlamış oldu. Eğitim emekçileri bu hukuki kazanımla haklarını korumaya devam etmelidir. Ek ders ücretlerini talep etmeli ve reddedildiğinde hukuki süreç başlatmalıdır. Bakanlık, açılacak davalar üzerinden hafta sonu veli toplantıları için ücret ödeyecek bir düzenleme yapmalı ya da mevzuatın uygulanması yönünde okul idarelerini uyarmalıdır” ifadelerini kullandı.