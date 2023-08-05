Veliefendi Hipodromu'nda yangın kundaklama sonucu çıkmış: 1 gözaltı

Veliefendi Hipodromu çevresindeki yangınların kundaklama sonucu çıktığı belirlenirken, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin seyis olarak çalıştığı, 1 yıl önce işten çıkarıldığı ifade edildi.

Veliefendi Hipodromu çevresindeki yangınların kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

Polis, güvenlik kamerasından yola çıkarak S.D.'yi gözaltına aldı.

S.D.'nin seyis olarak çalışmaktayken 1 yıl önce işten çıkarıldı belirtildi.

Şüpheli S.D.'nin saat 08.15 sıralarında olay yeri olan hipodrom yakınlarındaki Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprü altında yakalandığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy'de, Veliefendi Hipodromu'nun bulunduğu caddede park halinde olan bir araçta yangın çıkmıştı. Alevler, 4 araca daha sıçramıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürmüştü. Ardından soğutma çalışması başlatılmıştı.

Araçlarda büyük çapta hasar meydana gelmişti.