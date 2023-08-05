Veliefendi Hipodromu önündeki yangında 'kundaklama' şüphesi

Bakırköy Veli Efendi Hipodromu önünde yarış atı taşıyan 5 aracın yanmasının ardından önce hipodromun karşısındaki otluk alanda ardından hipodromun karşısındaki metruk binada yangın çıktı. Kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Veliefendi Hipodromu önündeki yarış atı taşıyan 5 aracın yandığı olayda 'kundaklama' şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde Bakırköy Veliefendi Hipodromu önünde park halindeki yarış atı taşıyan 5 aracın yanmasının ardından gece saatlerinde önce hipodromun karşısındaki otluk alanda 1 saat sonra ise hipodromun karşısındaki metruk binada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, bir kişinin önce hipodromun önündeki 5 aracı ateşe verdiği ardından da çevrede bir çok alanda yangın çıkardığı öğrenildi. Önce hipodromun karşısındaki otluk alanı ateşe veren kundakçı ardından hipodromun karşısındaki metruk binayı ateşe verdi.

Tedbir amacıyla hipodrom çevresinde Özel Harekat polisleri konuşlandırıldı. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis ekiplerinin ise kundakçıyı arama çalışmaları sürüyor.