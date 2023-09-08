Velilerden çağrı: Çocukların temel ihtiyaçları ücretsiz şekilde karşılansın

Öğrenci Veli Derneği, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin öğrencilerin ve velilerin sorunlarını paylaştı ve önerilerini sıraladı. Hükümete ve yerel yönetimlere çağrı yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın sağlık, beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlar ücretsiz şekilde karşılanmalıdır" denildi.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), hükümete ve yerel yönetimlere çağrı yaparak çocukların temel ihtiyaçlarının ücretsiz bir şekilde karşılanması gerektiğini belirtti.

Veli-Der, 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Velilerin ve öğrencilerin yaşadığı sorunlardan bahsedilen açıklamada, "Dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı Ağustos 2023 için 37 974 TL. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama yani açlık sınırı tutarı Ağustos 2023 için 11 bin 658 TL. Fakat asgari ücret 11 bin 402 TL. Bu rakamlarla yoksulluğun değil açlığın çıkmazını yaşıyoruz açıkçası.Biz velilerin yaşamış olduğu bu durum tabii ki çocuklarımızın eğitim masraflarını karşılayamaz hale getirmekte" denildi.

"EĞİTİM HAKKI VELİLER İÇİN LÜKS HALİNE GELDİ"

"Herkes artık şunu çok iyi bilmektedir; eğitim sistemi her geçen yıl daha da fazla paralı hale getirilmekte" vurgusu yapılan açıklamada, "Milyonlarca öğrenci velisi çocuklarını okutabilmek için çok yüksek rakamlarla harcama yapmak zorunda bırakılmaktadır. Ödemiş olduğumuz vergileri, bizlerin ihtiyaçları için harcamaktan kaçınanlar, herkesin eşit ve parasız olarak yararlanması gereken eğitim hakkını para ile satmaya çalışanlar bu durumun öncelikli sorumlusudur" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün okula başlayan bir çocuğun eğitim masraflarını en basit şekilde hesaplarsak; kıyafet, kırtasiye olarak ele aldığımızda beş-altı bin liraya kadar yükselmektedir. Servis ücretleri ise; devlet okullarında yüzde 70, özel okullarda ise yüzde 200’lere varan zamla velinin ödeyemeyeceği miktara yükselmiştir. Beslenme, su, fotokopi, belirli gün ve hafta kutlamaları vb. harcamalar bu harcamaların dışında. En temel hak olan eğitim hakkı, artık biz veliler için lüks haline geldi."

"VELİLERE EĞİTİM ÖDENEĞİ VERİLMELİ"

Okulların eğitim ödenekleri artırılarak velilerden bağış toplama uygulamasına son verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Beslenme yetersizliği nedeniyle sağlık sorunu yaşayan çocuklarımızın sayısı her geçen gün artarken okullarda bir an önce yemekhaneler açılarak okul yemeği programı başlatılmalıdır. Diğer yandan Açlık ve yoksulluk sınırı altında maaş alan velilere mutlaka okullar başlamadan önce eğitim ödeneği verilerek birazda olsun nefes almaları sağlanmalıdır" talebinde bulunuldu.

ÇEDES TEPKİSİ

ÇEDES projesinin eleştirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "Siyasi iktidarın 6 yaş çocuklara dini eğitim verilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yüzlerce anaokulu açarak, ÇEDES adı altında bir projeyi uygulamaya sokarak, seçmeli derslerde yaptığı son değişikliklerle 13 yaşından küçük çocuklara dini eğitim verilmesinin bilimsel ve pedagojik olmadığı bilinmesine rağmen “Dinine ve kinine sahip çıkan nesiller yetiştireceğiz” söylemleriyle siyasal İslam ideolojisi iktidarını kalıcılaştırma çalışmalarına hızla devam etmektedir."

İKTİDARA VE YEREL YÖNETİMLERE ÇAĞRI

İktidara ve yerel yönetimlere çağrıda bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

>> "ÇEDES ve benzeri uygulamalardan derhal vazgeçin, yapılan tüm protokolleri iptal edin.

>> Önceliğiniz çocuklarımız olmalıdır. Kamu kaynakları çocuklarımızın sağlık, beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarına aktarılarak ücretsiz bir şekilde karşılanmalıdır."

MİTİNGE DAVET

Açıklamada ayrıca, Veli-Der'in 16 Eylül Cumartesi günü 'Laik Eğitim, Laik Yaşam' mitingi için çağrı yapıldı ve "Tüm kamuoyunu birlikte tavır almaya ve ortak mücadeleye davet ediyoruz" denildi.