Velilerden özel okul yönetimine protesto: Öğretmenlerimizin yanındayız

TED Aliağa Koleji velileri, 23 Nisan töreninde TED yönetiminin, öğretmenlere olan tutumunu protesto etti.

BİRGÜN EGE

İzmir Aliağa’da yer alan TED Koleji'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde veliler, TED yönetiminin, öğretmenlere olan tutumunu protesto etti. Veliler, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır" sözü ve "Öğretmenlerimizin yanındayız" ifadesi yazan pankart açarak, okul yönetimine tepki gösterdi.

Yaşanan protesto sonrası Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Şubesi tarafından, açıklama gerçekleştirildi. Açıklamada, “TED Aliağa Kolejinin özveriyle çalışan öğretmenleri ülkemizde her geçen gün daha da ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle koşullarının iyileştirilmesi için senelerdir mücadele etmektedirler. Öğretmenlerin isteği üzerine Öğretmen Sendikası olarak onları temsilen TED Aliağa Koleji Vakıf Yönetim Kurulu’ndan defalarca almaya çalıştığımız randevu taleplerimiz reddedilmiştir” denildi.

AYNI ORANDA ZAM YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ

Açıklamada şu taleplerde bulunuldu:

“2024-2025 Eğitim- Öğretim yılı sözleşmelerinde aylık maaşlarında kamuda çalışan öğretmenlerle eşit maaş olacak şekilde taban maaş düzenlemesi yapılmasını, 2024 Ocak ayından başlayarak Ağustos 2024'ün sonuna kadar yani sözleşme dönemi bitene kadarki süreci kapsayan asgari ücretin yalnızca bin 500TL üzerindeki aylık maaşlarının da taban maaşa göre güncellenmesini istiyoruz. Öğretmenlerin meslekte çalıştığı yıla göre kıdem farkının belirlenmesi ve kamuda çalışan öğretmen ile eşit hale getirilmesini talep ediyoruz. Kamuda çalışan öğretmenlere zam yapıldığında TED Aliağa Koleji öğretmenlerine de aynı oranda zam yapılmasını talep ediyoruz.

Her ara zam yapıldığında sözleşmelerinin yapılan artışın yazılarak güncellenmesini, ek ders ücretine enflasyon oranına göre artış yapılmasını, nöbet ücretlerinin kamu öğretmeniyle eşit bir şekilde verilmesini istiyoruz. Mesai saatleri dışında yapılan şube öğretmenler kurulu ve veli toplantıları mesai ücretlerinin, bire bir yapılan etüt çalışmaları ek ders ücretlerinin verilmesini, banka promosyon ücretlerinin kesintisiz olarak öğretmenlere ve tüm personele verilmesini, öğretmenler adına sendika ile protokol sözleşme imzalanmasını talep etmişlerdir. Tüm bu taleplere sessiz kalmanız ve öğretmenler üzerinde baskı oluşturmanız durumunda gereken tüm sendikal eylemlilikler değerlendirilecektir.”