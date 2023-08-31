Venedik’ten Farah Zeynep Abdullah ve Kıvanç Tatlıtuğ’a ödül

Venedik Uluslararası Film Festivali’nin resmi yan etkinliği olan Premio Kinéo’dan Farah Zeynep Albullah ve Kıvanç Tatlıtuğ’a ödül geldi.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve Kıvanç Tatlıtuğ, Venedik Uluslararası Film Festivali’nin resmi yan etkinliği olan Premio Kinéo’da ödüle layık görüldü.

Magazin gazetecisi Birsel Altuntaş’ın haberine göre oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bu yıl 80’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali kapsamında ödüle layık görüldü.

İtalya’nın en büyük medya şirketlerinden Mediaset’in Canal 5 kanalında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura’daki Şura karakteriyle yurt dışında da tanınan Abdullah, İtalya Kültür Bakanlığı ve İtalya Sinema Eleştirmenleri tarafından verilen Premio Kinéo ödüllerinde En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Venedik Uluslararası Film Festivali’nin resmi yan etkinliği olan Premio Kinéo, Farah Zeynep Abdullah’a ödül verme gerekçesi olarak Kurt Seyit ve Şura dizisindeki performansı, Bergen’deki başarısı ve yakında yayınlanacak Bither’le birlikte daha da parlayacak kariyerini gösterdi.

Kıvanç Tatlıtuğ da yine aynı dizideki rolüyle Premio Kinéo ödüllerinde En İyi Erkek Başrol Oyuncusu ödülüne layık görüldü.