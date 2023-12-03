Venezuela'da petrol zengini bölgenin ilhakı için referandum

Guyana'nın 3’te 2’sinin kendi toprağı olduğunu iddia eden Venezuela, petrol zengini bölgenin ilhakı için referanduma gitti. Oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erecek.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Güney Amerika ülkesi Venezuela’da, komşu ülke Guyana'nın 3'te 2'sinin ilhakı için bugün referanduma gidildi.

Venezuelalılar, yerel saatle bu sabah 06.00'da başlayan referandum için sandık başına gitti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro referandum için oy kullandı.

Oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erecek.

Fotoğraf: AA

5 SORULU REFERANDUM

Sandık başına gidenlere, Guyana'nın Essequibo (ESQUİBO) bölgesi üzerinde Venezuela'nın haklarını tanıyıp tanımadıkları soruldu.

5 sorulu referandumun sonucuna göre, Yunanistan büyüklüğünde zengin petrol ve minerallere sahip toprakların ilhakı gündeme gelebilecek.

PETROL ZENGİNİ BÖLGE

Venezuela ile Guyana arasında yer alan Essequibo bölgesi, Yunanistan ve İç Anadolu Bölgesi kadar bir büyüklükte. Essequibo bölgesinde petrol yatakları, altın, elmas, uranyum, boksit, manganez ve her iki ülkenin de ekonomilerini etkilemekle suçladığı geniş bir biyolojik çeşitlilik ve hidrografik havzalar bulunuyor.

Ekim ayında Essequibo’da yapılan bir başka büyük keşif ise Guyana’nın rezerv miktarını Kuveyt veya Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) üzerine çıkardı ve bölgeye yönelik yeni sömürgeci hevesleri artırdı.

EXXON FAALİYET YÜRÜTÜYOR

Guyana'nın tartışmalı bölgesinde petrol karteli ABD'li Exxon şirketinin petrol rezervleri keşfetmeye başlamasıyla son yıllarda kriz alevlendi. Venezuela’nın 1899’da Britanya Guyanası’na verilen topraklar üzerindeki hak iddiası ABD’yi de endişelendiriyor.

ESEQUİBO KRİZİ

28,2 milyon nüfuslu Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri'nin batı sınırı olarak belirlenmesi ancak 1966'da Guyana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden oldu.

Halihazırda, Esequibo bölgesi ve Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Anlaşmazlık, Hollanda'nın Büyük Britanya'ya şu an Guyana ve Surinam'ın haklarını verdiği sömürge dönemlerine dayanıyor, ancak anlaşmada bazı sınır sınırları net değildi.

1841'de, Venezuela'nın bu topraklar için Büyük Britanya'ya ilk resmi iddiası, İngiliz sömürgecilerin egemenliklerine girmesini kınadıktan sonra ortaya çıktı.

1899 Paris Tahkimi’nde bölge Büyük Britanya'ya verildi. Venezuela kararı reddetti, Essequibo bölgesinin kendisine olduğunu iddia ediyor; çünkü 1777'de oluşturulan genel komutanlığa bağlı bir eyaletti.

Guyana ise Venezuela'nın talep ettiği bölgenin yaklaşık 160 bin kilometresini 1899 Paris Tahkim Kararı ile kendisine devredilen sınırlar olduğu iddiasında. Venezuela ve İngiltere, bir çözüm bulmak için 17 Şubat 1966'da Cenevre Anlaşması olarak bilinen anlaşmayı imzaladılar.

840 bin nüfuslu Guyana Amerika Kıtasının en küçük ülkelerinden biri. Topraklarının yaklaşık %80'i balta girmemiş yağmur ormanlarından oluşuyor.