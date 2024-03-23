Venezuela, tartışmalı bölgede eyalet kurdu

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Venezuela'da milletvekilleri, devam eden uluslararası davaya rağmen komşu Guyana ile uzun süredir anlaşmazlığa konu olan Esequibo bölgesinde yeni bir eyalet kurulmasını onayladı. Euronews’un haberine göre oylama Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesinin 160 bin kilometrekarelik Esequibo bölgesini yönetme hakkına sahip olduğu yönündeki söylemlerini destekler nitelikte. Ancak kararın pratikte bir etkisi olmayacak.

İki ülke, aralık ayında Maduro ile Guyanalı mevkidaşı Irfaan Ali arasında yapılan görüşmenin ardından herhangi bir güç kullanımından kaçınma ve anlaşmazlıkta gerilimi tırmandırmama konusunda anlaşmıştı. Guayana Esequiba adı verilen yeni eyaleti onaylayan yasa, resmi gazetede yayımlandığı anda yürürlüğe girecek.

Yasaya göre eyaletin sınırları kuzeyde Atlantik Okyanusu, güneyde Brezilya, doğuda Guyana ve batıda Venezuela'nın Delta Amacuro ve Bolivar eyaletleri olacak. Yasada, Bolivar'daki Tumeremo şehrinin "Guyana Kooperatif Cumhuriyeti ile toprak ihtilafına pratik ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm sağlanana kadar" başkent olarak hizmet vereceği belirtildi.