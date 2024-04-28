Verdiğiniz her mücadelede yanınızda biz olacağız

HABER MERKEZİ

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Daussan fabrikasında Çimse-İş’ten istifa ederek DİSK Cam Keramik-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 5 işçinin eylemleri sürüyor.

Cam Keramik-İş Sendikası işten çıkarılan işçilerle birlikte fabrika önünde eylem yaparak atılan işçiler geri alınıncaya ve Cam Keramik-İş Sendikası tanınıncaya kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Mesaiden çıkan işiler de eyleme katılarak arkadaşlarına destek verdi.

Fabrika bahçesinde toplanan Türkiye Çimse İş Sendikası'nın başka fabrikalardan getirdiği bir grup işçi ise, işten çıkarılan işçilerin fabrika önünde yaptığı eylemi sabote etmeye çalıştı.

Eylemde konuşan Gıda-İş Genel Sekreteri Ufuktan Öden, diye mücadele eden, işçinin karşısına adeta patronun temsilcisi gibi tutulup birtakım fabrikalardan buraya taşınan işçilerin çıkarıldığını belirterek, “Bu provokasyona gelen işçi arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Yarın ekonomik ve demokratik haklarınız için ekmeğinizi büyütmek için verdiğiniz her mücadelede emin olun ki bizler sizlerin de yanında olacağız. Asgari ücret düzeyindeki ücretleri açlık sınırının dahi altında kalan Daussan işçilerinden sefalet ücretlerine katlanması isteniyor. İşçilerin her gün maruz kaldığı toz bulutları içerisinde adım adım ölüme götüren meslek hastalıkları kıskacı da bunun cabası oluyor” dedi.