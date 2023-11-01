‘Vergide adalet’ söylemde kaldı

Bakan Şimşek, vergide adaleti sağlayacak çalışmalar yapıldığını kaydetti. “Dolaysız vergilerin bütçe içindeki payının artırılması temel amacımız” diyen Şimşek’in ifadeleri 2024 yılı bütçe teklifinde karşılık bulmadı.

Havva GÜMÜŞKAYA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Bakan Mehmet Şimşek, bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yaptı. Vergi kanunlarının gözden geçirildiğini kaydeden Şimşek, çalışmaların ilerleyen dönemde Meclis’e sunulacağını belirtti. Şimşek, vergi düzenlemelerinde ‘adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık’ ilkelerinin dikkate alınacağını öne sürdü. Ayrıca vergi tabanının genişletilmesi ve ‘gönüllü uyum’un artırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini de belirtti.

Dolaysız vergilerin bütçe içindeki payının artırılmasının temel amaçları olduğunu bildiren Şimşek, “Etkin olmayan muafiyet ve indirimlerin kaldırılması hususunda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

İktidar tarafından gündeme getirilen ve sık sık üzerine çalışıldığı belirtilen vergi adaletini sağlayacak düzenlemelere ilişkin hiçbir adım atılmazken Bakan Şimşek de benzer bir açıklama yaptı. Ancak Şimşek’in bu sözleri de 2024 bütçe teklifinde karşılık bulamadı.

2024 yılında öngörülen bütçe açığı tutarı kadar vergiden vazgeçilmesi bekleniyor. Gelecek yıl bütçe açığının 2 trilyon 652 milyar lira olmasını öngören iktidar, “Vergi indirimi, muafiyeti, istisnası” adı altında sermaye kesiminden toplamda 2 trilyon 210 milyar TL'lik vergiyi almayacak.

2024 yılında vazgeçilecek olan vergi tutarı, ÖTV ve KDV geliri beklentisiyle de yarışıyor. Gelecek yıl öngörülen vergi gelirlerinin 2 trilyon 902 milyar lirasının ÖTV ve KDV’den oluşması bekleniyor. Bütçe teklifine göre toplanan 100 liralık verginin 39 lirasının ÖTV ve KDV olması bekleniyor.

HİÇBİRİ SÖZÜNDE DURMADI

Şimşek’ten önceki bakanlar da vergide adaleti sağlayacak çalışmalar yapıldığını açıklamıştı. Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016’da “Vergide sağlanacak adalet devlete olan güveni artırır" ifadeleri kullanmıştı. Daha sonra bu koltuğa oturan Berat Albayrak, Şubat 2019’da yaptığı konuşmada "Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz" demişti. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de Aralık 2022’de “Hazine ve Maliye Bakanlığı, maaşlardan kesilen vergi dilimleriyle ilgili çalışma yürütüyor. Çalışma bitince açıklayacağız, çalışanlar rahatlayacak” diye konuşmuştu.

‘ERDOĞAN UYARDI’ İDDİASI

Ekonomist Barış Soydan, Merkez Bankası’nın faiz artırımlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’i uyardığını iddia etti. Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında iddiayı güvenilir bir kaynaktan duyduğunu savundu. İletişim Başkanlığı’ından yapılan açıklamada ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade edildi. Açıklamada, "Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.