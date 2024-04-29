Verilen sözler havada kaldı

Haber Merkezi

Ataması yapılmayan öğretmenler, 68 bin atama talebiyle ülkenin dört bir yanından gelerek Ankara’da bulunan Ulus Atatürk Heykeli önünde buluştu. “Mülakatsız 68 bin atama” talebinde bulunan öğretmenler adına açıklamayı, ataması yapılmayan Fizik Öğretmeni Canan Çakır okudu.

Çakır, "Deprem zamanı oluşan maddi yüke rağmen bile 45 bin öğretmen ataması yapılırken bu sayıyı 100 bine tamamlamasının önünde engel yoktur" dedi. Atama bekleyen öğretmen sayısının 572 bin olduğu belirtilen açıklamada, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a öğretmen ataması sözleri hatırlatıldı. Çakır, 2023 KPSS sonuçlarının açıklanmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen atama takvimi ilan edilmediğine, her türlü istismara açık olan mülakat meselesinin çözümlenmemiş olduğuna dikkat çekti.