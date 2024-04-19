Verşan sussun, Devrim konuşsun

ODTÜ’lüler kayyum Rektör Verşan Kök’ün geleneksel 35. Bahar Şenliği’nde Devrim Stadyumu’nun kullanılmasını yasaklamasına tepki gösterdi. Öğrenciler yaptıkları eylemde, “Verşan sussun, Devrim konuşsun” sloganları attı.

Haber Merkezi

Kayyum rektör Verşan Kök’ün geleneksel 35. Bahar Şenliği’ne yönelik kısıtlamalarına tepki gösteren ODTÜ’lüler düzenledikleri yürüyüşün ardından rektörlük önünde eylem yaptı. “Şenlik ODTÜ’nün, ODTÜ Bizimdir” pankartının arkasında rektörlük önünde yürüyen öğrenciler ve akademisyenler, “Ne istiyoruz, şenlik. Nerede istiyoruz, Devrim”, “Burası Devrim, buradan çıkış yok” sloganları attı.

Rektörlük önünde bekleyen grup, rektörle görüşme talebinde bulundu. Rektör Kök, öğrencilerin görüşme talebini toplantıda olduğu gerekçesiyle reddetti. Öğrenciler görüşme gerçekleşene ve talepleri kabul edilene kadar eylemliliklerini sürdüreceklerini kaydetti.

DENİZLERİN MİRASI

Kayyum rektör Kök, geçen yıl deprem ve seçim bahanesiyle iptal edilen şenliklerin bu yıl da Devrim Stadyumu’nda kurulacak sahne olmadan yapılacağını ileten bir mail attı. Öğrenciler ise ismi Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının tribünlere Devrim yazmasından gelen, on yıllardır hem şenliğin hem de öğrenci eylemliliklerinin en önemli mekanlarından olan stadyumun olmadığı bir şenliğin kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Şenliğe yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını talep eden ODTÜ’lüler, dün saat 13.30’da rektörlük önünde eylem yaptı. Bölüm temsilciliklerinin, toplulukların, akademisyenlerin de çağrı yaptığı eyleme binlerce öğrenci katıldı.

Öğrenciler, devrimde şenliği temizlik sorununu bahane ederek reddeden rektörlüğe karşı ellerinde çöp kutusu taşıyarak tepki gösterdi. Öğrenciler, yaptıkları Devrim Sahnesi’ni almak için Rektörlük binası önünden ayrılmayacaklarını ifade etti. Öte yandan bileşen temsilcilerinin görüşme talebi Verşan Kök’ün toplantısının olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi. Öğrenciler, kayyum Kök’e yönelik “Verşan sussun, Devrim konuşsun”, “Verşan Kök, ODTÜ’ye rektör olamaz”, “Verşan kaç kaç ODTÜ’lüler geliyor” sloganları attılar. Öğrenciler, türkülerle halaylar ile beklemeye devam ederken, "Görüşme talebimiz kabul edilmeden buradan gitmiyoruz” diye konuştu.