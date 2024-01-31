Vestel'de ilk toplu iş sözleşmesi imzalandı

Türk Metal Sendikası ile Vestel arasında ilk toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan 2024-2025 dönemini içeren sözleşmeden yaklaşık 17 bin işçi yararlanacak.

Vestel ile Türk Metal Sendikası arasında 17 bin işçiyi kapsayan ilk toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Vestel çalışanlarının sendikal örgütlenme süreci Genel Başkan Pevrul Kavlak'ın 7 Eylül 2021'de kurduğu ilk temasın ardından başladı.

Türk Metal Sendikasının, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'de ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'de yetkilerinin kesinleşmesi üzerine taraflar arasında toplu iş sözleşmesi müzakerelerine geçildi.

Uzun süren müzakerelerin ardından yaklaşık 17 bin işçinin çalıştığı her iki iş yeri için 2024-2025 dönemine ait toplu iş sözleşmesi, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Necmi Kavuşturan ve Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Taliphan Kıymaz tarafından imzalandı.

Türk Metal Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Manisa’da Kurulu bulunan dünya devi beyaz eşya ve elektronik fabrikası Vestel’de Türk Metal Sendikası’nın uzun süredir sürdürdüğü örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi süreci zaferle sonuçlandı.

Genel Başkanımız Pevrul Kavlak’ın 07.09.2021 günü kurduğu ilk temasın ardından başlayan örgütlenme süreci sonunda, Türk Metal Sendikası’nın Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’de ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’de yetkilerinin kesinleşmesi üzerine toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine başlandı.

Uzun süren müzakerelerin ardından yaklaşık 17 bin işçinin çalıştığı her iki işyeri için de toplu iş sözleşmesi bugün (30 Ocak 2024 Salı günü) Genel Sekreterimiz Taliphan Kıymaz, Manisa 1 Nolu Şube Başkanımız Ercan Dereli ve Hukuk Danışmanımız Avukat Didem Boz tarafından İmzalandı. İmza töreninde işveren adına sözleşmeyi Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı ve Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi Necmi Kavuşturan imzaladı.

Kurulduğu günden bu yana sendikasız olan dünya devi Vestel’de ilk kez bir işçi sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı. İmza töreninin ardından Genel Sekreterimiz Taliphan Kıymaz işçiler tarafından coşkuyla karşılandı."