Veteriner hekimler, 21 Ağustos'ta iş bırakacak

Veteriner hekimler, "Sağlıkta Şiddet Yasası" kapsamına alınma talebiyle ve şiddet vakalarına karşı 21 Ağustos Pazartesi günü 1 gün süreyle iş bırakacak.

Türk Veteriner Hekimler Birliği ve 56 Veteriner Hekim Odası, veteriner hekimlere yönelik şiddet vakalarında yaşanan artışa dikkat çekmek ve “Sağlıkta şiddet Yasası” kapsamına alınma talebiyle iş bırakacak.

Türk Veteriner Hekimler Birliği tarafından yapılan açıklamada, veteriner hekimlerin 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarihinde 1 (bir) gün süreyle iş bırakacağı duyuruldu.

Açıklamada, “En son Ankara’da muayenesinde görevini yaparken şiddete uğrayan meslektaşımız Veteriner Hekim Ceren Eroğlu ve darp edilen, bıçaklanan ve hayattan koparılan şiddet mağduru tüm meslektaşlarımız için iş bırakma eylemi yapacağız” denildi.

İş bırakma eyleminde, acil ve kritik durumdaki hastalar için önlemlerin alındığı ifade edilen açıklamada, “Hasta sahipleri/hasta yakınları daha önce konuya ilişkin bilgilendirilmiş olup, acil durumlar haricinde tüm kamu, üniversite, belediyeler, özel muayenehane, poliklinik ve hastaneler 21 Ağustos’ta kapalı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 21 Ağustos Pazartesi günü saat 12.00’da, Ulus Atatürk Anıtı önünde konuya ilişkin Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan tarafından basın açıklaması yapılacağı belirtildi.