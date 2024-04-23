Veteriner hekimler 27 Nisan'da özlük hakları için buluşuyor

Türkiye Emekli Veteriner Hekimleri Grubu, 27 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek 'özlük haklarında eşitlik' için gerçekleştirilecek veteriner hekimlerin buluşmasına destek istedi.

Veteriner hekimler; eğitimlerinde, çalışma koşullarında, özlük haklarında eşitlik istiyorlar.

Türkiye Emekli Veteriner Hekimleri Grubu, 27 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek buluşma için çağrı yaptı.

27 Nisan'da Ulus Atatürk Heykeli önünde 13.00'te gerçekleşecek buluşma hakkında şu ifadelere yer verildi:

"657 sayılı kanunla Sağlık meslek sınıfında sayılan mesleğimiz, son yıllarda diğer sağlık meslek gruplarına verilen özlü hakları düzenleyen kanun ve yönetmeliklerde keyfi olarak kapsam dışı bırakılmaktadır.

Daha Veteriner Fakültesi öğrencisiyken yaşanmaya başlayan ayrımcılık, meslektaşlarımız çalışırken ve emekliykende bu ayrımcılığa bağlı hak kayıpları yaşamaktadırlar.

Meslek olarak yaşadığımız bu hak kayıplarımızın çözüm bulunabilmesi için; kamuoyu oluşturarak, sesimizi yetkililere ve kanun düzenleycilere duyurabilmek için;

1- Bölge Veteriner Hekim Odalarımızı

2- Kamu çalısanı Veteriner Hekimlerimizi

3- Emekli Veteriner Hekimlerimizi

4- Özel sekterde çalısan Veteriner Hekimlerimizi

5- Serbest çalışan Veteriner Hekimlerimizi

6- Atanamayan Veteriner Hekimlerimizii

7- Veteriner Fakülteleri Dekan ve Öğretim Üyelerimizi

8- Veteriner Fakültesi öğrencilerimizi

9- Veteriner Hekimlerin Örgütlü olduğu Sendika, Vakıf ve Derneklerimizi

10- Veteriner Hekim kökenli olup diğer Üniversitelerde görev yapan Veteriner Hekim öğretim üyelerimizi TVHB Konsey Başkanlığımızın 27 Nisan'da Ankara'da düzenleyeceği Veteriner Hekim buluşmasına davet ediyoruz"