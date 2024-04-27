Veteriner hekimlerden 'özlük hakları' açıklaması

Ankara'da veteriner hekimler, '27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü' kapsamında özlük haklarında iyileştirmeler yapılması talebiyle açıklama yaptı.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi'nin daveti ile yurdun dört bir yanındaki veteriner hekimler, '27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü' etkinlikleri için Ankara'ya geldi.

Anıtkabir'i ziyaret eden veteriner hekimler, daha sonra Ulus Meydanı Zafer Anıtı önünde beyaz önlükleri ile basın açıklaması yaptı.

'Uygulanmayan kanunlar nedeniyle yaşam, sağlık ve refah hakkından yoksun bırakılan evcil/yabani tüm hayvanlar için buradayız', 'Uygulanamaz mevzuatlar ile yok edilmeye çalışılan tüm serbest veteriner hekimler için buradayız', 'Her yeni beş hastalığın üçü hayvan kaynaklıdır' gibi dövizleri taşıyan veteriner hekimler, sloganlarla hak taleplerini duyurdu.

'MESLEKİ DEĞERSİZLEŞTİRME ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, 1800'lü yıllardan itibaren yaptıkları çalışmalarla dünya literatürüne girmiş, çığır açan çalışmalar yapmış Türk veteriner hekimlerinin 1980'li yıllardan itibaren hem çalışma alanlarının daraldığı hem de özlük hakları kayıplarının giderek arttığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Türk Veteriner Hekimleri Merkez Konseyi olarak, odalarımızla birlikte meslektaşlarımızın insan onuruna yakışır şartlarda çalışmaları ve yaşamaları için çaba harcıyoruz. Mesleğimizin uğradığı haksızlıklara karşı yıllardır sürdürdüğümüz diyalog yolları artık tükenmiş, sorunlarımızı kamuoyuna açık ifade etmekten başka bir yol kalmamıştır.

Bu nedenle geçen yıldan itibaren başlayarak mesleğimizin yıllardır yaşadığı hak kayıplarını, bunun toplum, hayvan ve çevre sağlığına muhtemel etkilerini kamuoyuyla paylaşmak ve yetkililerin dikkatini çekmek için kutlama yerine alanlardan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Veteriner hekimler olarak uzun zamandır yaşadığımız hak kayıplarına ötekileştirmeye ve yok sayılmaya rağmen fedakarca ve sabırla görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü üstlendiğimiz görevlerin ihmal edilmesi, koruyucu hekimlik, aşı üretimi, güvenilir ve yeterli gıdaya erişim, hayvan, insan ve çevre sağlığı hayati alanlarda ciddi sorunlara sebep olabilecek niteliktedir. Ancak aldığımız risklere ve yıllardır süren sabırlı bekleyişimize rağmen yaşanan haksızlık ve mesleki değersizleştirme artarak devam etmektedir.

Gelinen noktada insan onuruna yakışır yaşam ve görev yapma şartlarımız tamamen ortadan kalkmış, önlem alması kaçınılmaz hale gelmiştir. Veteriner hekimler özellikle son 40 yıldır hak kayıpları yaşamış, sorunlarımız dayanılmaz noktalara ulaşmıştır. Özetlemek gerekirse 1949 yılından beri her yıl için alınan iki aylık fiili hizmet zammı hakkı 2006 yılında 'Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır' gerekçesi ile ellerinden alınmıştır. Veteriner hekimler, sağlık sınıfında olmalarına rağmen 2018, 2022 ve 2023 yıllarında diğer sağlık mensuplarına emeklilikte ek ilave haklar verilirken; kapsam dışı tutulmuşlardır."