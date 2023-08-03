Veterinerler iş bırakıyor

Ankara’da darbedilen veterineri ziyaret eden Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın, 6 Ağustos’ta bir günlük greve çıkacaklarını açıkladı. Baydın “Sadece acil gelen hastalara müdahale edeceğiz. Onun dışında 1 gün 'şiddete hayır' demek için kapalıyız” dedi.

Ankara’da darbedilen veterineri ziyaret eden Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın, 6 Ağustos’ta bir günlük greve çıkacaklarını açıkladı. Baydın “Sadece acil gelen hastalara müdahale edeceğiz. Onun dışında 1 gün 'şiddete hayır' demek için kapalıyız” dedi.

Ankara'da A.K. adlı kadın, enfeksiyon tedavisi gören kedisi ölünce 4 arkadaşı ile kliniği basıp, veteriner hekim Ceren Eroğlu'nu tokatlayarak, darbetti, eşyaları dağıttı. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın, A.K. tarafından darbedilen veteriner Ceren Eroğlu'nu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

“ŞİDDETE ‘HAYIR’ DEMEK İÇİN KAPALIYIZ”

Baydın, sağlıkta şiddet yasasına dahil olmadıkları için bu tür saldırılarla karşılaştıklarını söyleyerek, "A.K. isimli şahsın meslektaşımız Ceren Eroğlu’nu darbetmesini ve kliniğine zarar vermesini şiddetle kınıyoruz. Her geçen gün toplumda, hayvan sağlığı, toplum sağlığı ve çevre sağlığı için hizmet veren, fedakarca 24 saat görev yapan meslektaşlarımıza yapılan saldırıların sonu gelmiyor. Gazi meclisimizin açılmasıyla birlikte bütün milletvekillerimize çağrımızdır; sağlıkta şiddet yasasına veteriner hekimlerin dahil edilmesini istiyoruz. Çünkü bu olaylar son dönemlerde oldukça arttı. Artık kaç meslektaşımızın daha darbedilmesini ve kaç meslektaşımızın daha öldürülmesini bekliyorlar. Bunun için acil önlem alınması gerektiğini tüm yetkililere duyuruyoruz" dedi.

Baydın, Türk Veteriner Hekimler Birliği ve diğer 56 odamızın da desteğiyle 6 Ağustos’ta 1 gün iş bırakma eylemi yapacaklarını da söyleyerek, "Sadece acil gelen hastalara müdahale edeceğiz. Onun dışında 1 gün 'şiddete hayır' demek için kapalıyız" diye konuştu.