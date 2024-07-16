Veterinerlik Taban Puanları 2023: Veterinerlik başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Veterinerlik bölümüne girmek isteyen adaylar ise Veterinerlik taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Veterinerlik başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Veterinerlik Taban Puanları 2023

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