Veterinerlik Taban Puanları 2023: Veterinerlik başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Veterinerlik bölümüne girmek isteyen adaylar ise Veterinerlik taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Veterinerlik başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Veterinerlik Taban Puanları 2023
ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Veterinerlik bölümüne girmek adaylar ise Veterinerlik taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Veterinerlik taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor. Peki, Veterinerlik başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Veterinerlik Taban Puanları 2023
Veterinerlik Taban Puanları 2023
|Üniversite
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Puan Türü
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi (İngilizce)
|455,21295
|50018
|SAY
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|444,93616
|58990
|SAY
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|438,28158
|64820
|SAY
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|434,28532
|68325
|SAY
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|424,58494
|76707
|SAY
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|421,12309
|79804
|SAY
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|413,79198
|86555
|SAY
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|407,18825
|92759
|SAY
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|403,25455
|96558
|SAY
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|401,93257
|97819
|SAY
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|397,69836
|101940
|SAY
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|396,89793
|102753
|SAY
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|392,2459
|107467
|SAY
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|391,35698
|108330
|SAY
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|387,0149
|112984
|SAY
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|382,51037
|117907
|SAY
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|381,90208
|118561
|SAY
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|377,91271
|123074
|SAY
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|Veteriner Fakültesi (Burslu)
|375,38729
|126061
|SAY
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|374,17224
|127503
|SAY
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|372,76914
|129142
|SAY
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|372,1512
|129864
|SAY
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|371,62823
|130489
|SAY
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|368,8358
|133864
|SAY
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|361,04356
|143892
|SAY
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|Veteriner Fakültesi (İngilizce) (Burslu)
|359,60534
|145705
|SAY
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|357,35905
|148661
|SAY
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|356,16136
|150280
|SAY
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|353,32332
|154250
|SAY
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|348,80416
|160611
|SAY
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|343,00211
|169504
|SAY
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veteriner Fakültesi
|336,03595
|180732
|SAY
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|Veteriner Fakültesi (%50 Burslu)
|312,60534
|225332
|SAY
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
|Veteriner Fakültesi
|310,77913
|229271
|SAY
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|Veteriner Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)
|283,65686
|298629
|SAY