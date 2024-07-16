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Veterinerlik Taban Puanları 2023: Veterinerlik başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Veterinerlik bölümüne girmek isteyen adaylar ise Veterinerlik taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Veterinerlik başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Veterinerlik Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:02
  • Giriş: 16.07.2024 13:02
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:02
Veterinerlik Taban Puanları 2023: Veterinerlik başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Veterinerlik bölümüne girmek adaylar ise Veterinerlik taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Veterinerlik taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Veterinerlik başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Veterinerlik Taban Puanları 2023

Veterinerlik Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi (İngilizce)455,2129550018SAY
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi444,9361658990SAY
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Veteriner Fakültesi438,2815864820SAY
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi434,2853268325SAY
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi424,5849476707SAY
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi421,1230979804SAY
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi413,7919886555SAY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi407,1882592759SAY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi403,2545596558SAY
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi401,9325797819SAY
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi397,69836101940SAY
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi396,89793102753SAY
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi392,2459107467SAY
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi391,35698108330SAY
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi387,0149112984SAY
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi382,51037117907SAY
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi381,90208118561SAY
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi377,91271123074SAY
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi (Burslu)375,38729126061SAY
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi374,17224127503SAY
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi372,76914129142SAY
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi372,1512129864SAY
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi371,62823130489SAY
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi368,8358133864SAY
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi361,04356143892SAY
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi (İngilizce) (Burslu)359,60534145705SAY
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi357,35905148661SAY
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi356,16136150280SAY
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi353,32332154250SAY
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi348,80416160611SAY
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi343,00211169504SAY
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Veteriner Fakültesi336,03595180732SAY
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi (%50 Burslu)312,60534225332SAY
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi310,77913229271SAY
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)283,65686298629SAY
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