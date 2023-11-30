Veysel Tiryaki bakan yardımcılığından istifa etti

Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

İstifa kararını sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Tiryaki, "Yola çıkıyoruz" dedi.

2004-2019 yılları arasında Ankara'nın Altındağ ilçesinin belediye başkanlığını yapan Tiryaki'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Cebimizde "Altın" tecrübeler, yüreğimizde hizmet sevdasıyla kentimize yeni eserler kazandırmak, hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atandığım Bakan yardımcılığı görevimden bu nedenle ayrılıyorum. Görevim süresince desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımız başta olmak üzere beraber çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah. Rabbim mahcup etmesin."