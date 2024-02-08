Viagranın yeni bir faydası tespit edildi

Londra’daki University College’tan bilim insanları ereksiyon sorunu yaşayan 260 binden fazla erkeğe ait reçete kayıtları üzerinden gerçekleştirdiği araştırmaya göre sertleşme ilacı kullanan erkeklerde daha az Alzheimer vakasına rastlanıyor. Ancak bilim insanları ilacın bu duruma direkt etki ettiğini kanıtlayabilmek için daha fazla test yapılması gerektiğini ifade ediyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Viagra ve türevi sertleşme ilaçlarını kullanan erkeklerde Alzheimer riskinin azaldığını ortaya koydu.

Londra’daki University College’tan bilim insanları ereksiyon sorunu yaşayan 260 binden fazla erkeğe ait reçete kayıtlarını inceledi.

Yapılan araştırmada, Viagra kullanan erkeklerle kullanmayan erkekler karşılaştırıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre beş yıl süren bu incelemede, ilacı kullanan her 10 bin erkekte 8.1 oranında demans vakasına rastlanırken, kullanmayanlarda 9.7 oranında vaka görüldü.

Buna göre, bu ilaçları alan erkeklerde demans gelişme ihtimalinin yüzde 18 daha az olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, ilacın direkt etkisini kanıtlayabilmek için daha fazla test yapılması gerektiğini belirtiyor.

TANSİYON VE KALP İLACI OLARAK TASARLANMIŞTI

Viagra, kan dolaşımını arttırdığı için en başta yüksek tansiyon ve kalp ilacı olarak tasarlanmıştı.

Ancak doktorlar daha sonra bunun, penisteki damarlar da dahil, vücudun her yerinde etkili olduğunu keşfettiler.

Daha önce hayvanlarda yapılan deneylerde, ilacın beyin hücrelerini koruyucu etkisi olduğu görülmüştü.

Son araştırmayı yapan bilim insanları, Alzheimer vakalarında görülen azalmanın direkt ilaca bağlı olup olmadığının belirlenmesi için çalışılacağını aktarıyor.

Neurology isimli dergide yayımlanan araştırmanın direktörlerinden Doktor Ruth Brauer, bulguların doğrulanması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyor.

Bilim insanları, kadınlar üzerinde de ilacın benzer bir etkisi olup olmayacağını araştırmak istediklerini söylüyor.