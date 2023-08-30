Victor Jara'nın katillerine hapis cezası

Şili Yüksek Mahkemesi, yedi eski askeri, şarkıcı ve söz yazarı Víctor Jara'nın ölümünün 50. yıldönümünün arifesinde cinayet suçundan kesin olarak mahkûm etti. Askerler, 2018 yılında, halkın sanatçısı Jara'yı öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Şili Yüksek Mahkemesi, yedi eski askeri, şarkıcı ve söz yazarı Víctor Jara'nın ölümünün 50. yıldönümünün arifesinde cinayet suçundan kesin olarak mahkûm etti.

El Pais’in haberine göre; Yüksek Mahkeme'nin oybirliğiyle aldığı karara göre, eski askerler Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana ve Hernán Chacón Soto, olayın failleri olarak 15 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca zanlılar, nitelikli adam kaçırma suçundan da 10 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırıldılar. Eski subay Rolando Melo Silva, cinayet ve adam kaçırma olaylarının ardından sırasıyla 5 yıl 1 gün, 3 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırıldı. Askerler, 2018 yılında, halkın sanatçısı Jara'yı öldürmekten suçlu bulunmuştu.

JARA'NIN ÖLÜMÜ

Victor Jara, Sosyalist Başkan Salvador Allende'ye karşı düzenlenen CIA destekli 11 Eylül 1973 darbesiyle tutuklandı. Yaklaşık 5.000 siyasi mahkumla birlikte bir spor stadyumunda sorguya çekildi, işkence gördü. Gitar çalmaya çalıştığı için elleri kırıldı ve öldürüldü. Cesedi günler sonra 44 kurşun iziyle bulundu.

Jara, Şili Komünist Partisi üyesiydi ve 1970 yılında halk oylamasıyla iktidara gelen Allende'yi destekleyen Halk Birliği'nin (Unidad Popular) destekçisiydi.

PINOCHET HÜKÜM GİYMEDEN ÖLDÜ

11 Eylül 1973 darbesinin başındaki Augusto Pinochet, Şili'yi 1990 yılına kadar yönetti ve binlerce muhalifi katlettiği halde bu suçlardan dolayı hiçbir zaman hüküm giymeden 2006'da öldü.