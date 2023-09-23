Vincenzo Montella, ilk ziyaretini Hatayspor’a yaptı

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Vincenzo Montella, TFF Riva Hasan Doğan Kamp Tesisleri’nde antrenmanlarını sürdüren Hatayspor’u ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk ziyaretini TFF Riva Hasan Doğan Kamp Tesisleri’nde antrenmanlarını sürdüren Hatayspor’a yaptı.

Montella'yı, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel karşıladı.

İtalyan teknik direktörü tebrik eden Demirel, milli takımın başarısı için herkesin Montella’nın yanında olduğunu belirtti.

Montella da Hatayspor’a Süper Lig'de başarı dileklerini iletti.