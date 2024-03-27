Visa ve Mastercard anlaştı: Kredi kartı ücretleri sınırlanacak

Visa ve Mastercard'ın kredi kartı ücretlerini sınırlamaya yönelik 30 milyar dolarlık anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD merkezli finansal hizmetler şirketleri Visa ve Mastercard, ABD'de kredi ve banka kartı ücretlerini sınırlayacak ve perakendeciler için tahmini 30 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak bir antitröst anlaşmasına vardı.

Ekonomim'de yer alan habere göre; Visa'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 20 yıl süren davanın ardından şirketin yüzde 90'ından fazlasını küçük ölçekli işletmelerin oluşturduğu perakendecilerle kredi ve banka kartı ücretlerini düşüren ve söz konusu ücretleri 2030'a kadar sınırlayan önemli bir anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Mastercard'dan yapılan açıklamada, şirketin perakendecilerle yapılan anlaşma kapsamında kredi kartı ücretlerini en az 5 yıl boyunca düşürmek için anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Antitröst anlaşmasının mahkeme tarafından onaylanması halinde 2005'te ülke çapındaki açılan davaların çoğu çözüme kavuşacak.