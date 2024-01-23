Vitor Hugo Panathinaikos'a transfer oldu

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Vitor Hugo, Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer oldu.

Spor 23.01.2024 17:01 Giriş: 23.01.2024 17:01

Güncelleme: 23.01.2024 17:04 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas'ın ardından Trabzonspor'un eski futbolcularından Vitor Hugo'yu da transfer etti. Panathinaikos'tan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Brezilyalı stoperin sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. 2020 ile 2023 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Vitor Hugo, ardından ülkesinin Bahia takımına transfer olmuştu. Panathinaikos, Fenerbahçe'den milli futbolcu Samet Akaydin'i de kiralamıştı.