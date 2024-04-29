Viyana'dan İstanbul'a giden iki yolcunun bavulunda 700 bin euro bulundu

Viyana Havalimanı'nda İstanbul'a gitmek üzere olan 2 yolcunun bavulunda 700 bin euro nakit para bulundu. Gümrükte bildirilmeyen nakit paraya geçici olarak el konuldu, mali soruşturma başlatıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da havalimanında polis, İstanbul'a gitmeye hazırlanan iki yolcunun bavulunda 700 bin euro para bulunduğunu açıkladı.

Avusturya Maliye Bakanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, kuzen olduğunu söyleyen iki erkekten birinin el bagajında önce 320 bin euro tespit edildi. İki yolcuya "Yanınızda daha fazla nakit para var mı?" sorusunu yönelten polisler yolcudan "hayır" yanıtını aldı.

Ancak uçağa gönderilen diğer bavullarında yapılan aramalarda 380 bin euro daha tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliler polise söz konusu parayı Türkiye'de yapacakları alışverişte kullanmayı planladıklarını söyledi. Gümrükte bildirilmeyen nakit paraya geçici olarak el konulurken, iki kişi hakkında mali soruşturma başlatıldı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Avusturya Maliye Bakanı Magnus Brunner, yolcuların yanlarında 10 bin eurodan fazla nakit para bulundurmaları halinde bunu gümrüğe bildirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Bakan, bu sayede kara para aklama ya da terör örgütleri finanasmanın engellenmesinin amaçlandığını vurguladı.