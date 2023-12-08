Vize muafiyeti olan Yunan adaları listesi: Kapı vizesi olan Yunan adaları

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yaşanan normalleşme ile birlikte önceki dönemlerde Türk vatandaşlarına Yunan adalarında gerçekleşen kapı vizesi uygulamasına geri dönüleceği açıklandı. Açıklamanın gerçekleşmesinin ardından pek çok yurttaş vize muafiyeti olan Yunan adaları listesini araştırmaya koyuldu. Peki, Vize muafiyeti olan Yunan adaları hangisi? Kapı vizesi uygulaması ne zaman başlıyor? İşte kapı vizesi olan Yunan adaları!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Atina ziyareti sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yaşanan normalleşme ile birlikte önceki dönemlerde Türkiye vatandaşlarına Yunan adalarında gerçekleşen kapı vizesi uygulamasına geri dönüleceği açıklandı. Gerçekleştirilen açıklama sonrasında vize muafiyeti olan Yunan adaları listesi de paylaşıldı. Açıklamanın ardından çok sayıda yurttaş vize muafiyeti olan Yunan adaları listesini araştırmaya koyuldu. Peki, Vize muafiyeti olan Yunan adaları hangisi? Kapı vizesi uygulaması ne zaman başlıyor? İşte kapı vizesi olan Yunan adaları!

Erdoğan ile Miçotakis'in ortak gerçekleştirdiği basın açıklamasında 10 Yunan adası için 7 gün süreyle Türk vatandaşları için vize muafiyeti uygulaması getirileceği duyuruldu. Açıklamanın ardından Türkiye vatandaşları için kapı vizesi olan Yunan adaları basın ile paylaşıldı.

Kapı vizesi olan Yunan adaları

İlerleyen süreçte uygulamaya geçecek Türkiye vatandaşlarına yönelik kapı vizesi olan Yunan adaları; Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos, Leros şeklinde açıklandı.

Vize muafiyeti olan Yunan adaları listesi

8 Aralık'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in gerçekleştirdiği ortak basın açıklaması ile Türkiye vatandaşlarına yönelik Yunan adalarında vize muafiyeti uygulamasının başlayacağı duyuruldu. İşte vize muafiyeti olan Yunan adaları listesi:

Sakız,

Samos,

Kos,

Rodos,

Simi,

Meis,

Midilli,

Limni,

Kalymnos,

Leros

Yunan adalarında kapı vizesi ne zaman başlıyor?

Türkiye vatandaşlarına dönük gerçekleşecek olan Yunan adalarında kapı vizesi uygulamasının ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Yunan adalarında vize muafiyetine ilişkin Türkiye ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlıkları derecesinde konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kapı vizesinin ne zaman başlayacağına dair açıklamanın önümüzdeki günlerde Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmesi bekleniyor.

Yunanistan kapı vizesi ücreti ne kadar?

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Yunan adalarında geçerli olan kapı vizesi ücreti 55 € şeklinde.

Kapı vizesi için gerekli evraklar neler?

Kapı vizesi için gerekli evraklar listesi şu şekilde: