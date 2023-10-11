Voleybol antrenörü çocuğun cinsel istismarından tutuklandı

İstanbul Silivri'de, öğrencisini taciz ettiği ihbarıyla gözaltına alınan voleybol antrenörü tutuklandı.

İstanbul Silivri'de, öğrencisini istismar ettiği ihbarıyla gözaltına alınan voleybol antrenörü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim'de voleybol kursuna giden kız çocuğunun antrenörü tarafından istismar edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli U.T, yaşı küçük iki öğrencisine yakın davrandığı, olayın gerçekleştiği gün evine bırakmak için aracına aldığı iki çocuktan birini indirdikten sonra diğerini taciz ettiği iddiası üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada istismara maruz bırakılan çocuğun U.T. ile telefon görüşmesini kayda aldığı ortaya çıktı. Kayıtta öğrencinin "Elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi" dediği, U.T.'nin ise "Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın, özür dilerim bunlar aramızda. Bir daha hatam olmayacak" dediği duyuluyor.