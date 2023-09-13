Volkan Demirel: Muslera benden daha iyi kaleci

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, uzun süre karşılıklı mücadele ettikleri Galatasaraylı Fernando Muslera'nın kendisinden daha iyi bir kaleci olduğunu belirterek "Kalması ve Galatasaray'da jübile yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Hatayspor'un teknik direktörü ve Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'daki yıkıma değinen Volkan Demirel, "Bu insanlara bazı şeyleri verebiliriz fakat kaybedilen hayatları geri veremeyiz. Onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Vicdan sahibi olan herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşündüğüm için ben de bunu yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Sezon başında Fransız ekibi Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım hakkında konuşan Demirel, "Bertuğ da hak ettiği, vizyonu olan bir kulübe gitti" derken Bertuğ yerine bir futbolcuyla anlaştıklarını, forvet bölgesine bir transfer daha yapabileceklerini açıkladı.

"MUSLERA BENDEN DAHA İYİ"

Uzun süre Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde karşılaştıkları mevkidaşı Fernando Muslera'nın kendisinden daha iyi bir kaleci olduğunu söyleyen Demirel, Muslera'nın Galatasaray'da jübile yapmasını istediğini ifade etti:

"Muslera benden daha iyi kaleci. Galatasaray'ın değeri. Gitmesi herkesi üzer. Ben kalması ve Galatasaray'da jübile yapması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray ise Okan hocanın doğru planlamasıyla şampiyon oldu. Okan hoca bu oyuncu grubunu iyi yönetti ve liderlik yaptı. Oyuncuları kendine inandırmış ve bence en büyük özelliği de bu."

"ALTAY MANCHESTER'A GİTTİĞİ İÇİN SEVİNÇLİYİM"

Manchester United'a transfer olan Altan Bayındır ile ilgili de değerlendirme yapan Volkan Demirel, "Altay, Fenerbahçe için bir değerdi. Uğurcan da aynı şekilde. İrfan da iyi gidiyor. Altay, Manchester'a gittiği için sevinçliyim fakat Fenerbahçe'den gittiği için üzgünüm. İngiltere futbolu onu yukarı seviyeye çekecektir" dedi.

Volkan Demirel, teknik direktör olarak en büyük hedefinin ise yurt dışında çalışmak olduğunu söyledi.