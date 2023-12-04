Volkan Demirel, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Antalyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Antalyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şu şekilde:



"1- Hatayspor Kulübü idarecisi Mehmet Güzel’in 01.12.2023 tarihinde oynanan Hatayspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca, “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 04.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Hatayspor Kulübü antrenörü Volkan Demirel’ in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi”nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Antalyaspor Kulübü idarecisi Deniz Ali Yeşil’in 01.12.2023 tarihinde oynanan Hatayspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Fatih Karagümrük Kulübü’nün 01.12.2023 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - İstanbulspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- Pendikspor Kulübü’nün 02.12.2023 tarihinde oynanan Pendikspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 02.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda yer alan “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Pendikspor Kulübü Başkanı MAHMUT TÜRKOĞLU’nun 02.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda yer alan “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."