Volkan Demirel’e fahri hemşehrilik

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da yaşanan yıkım sonrası yardım isterken gündeme gelen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’e fahri hemşerilik verildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısında; Volkan Demirel'e oy birliğiyle fahri hemşerilik beratı verilmesini kararlaştırdı.

Volkan Demirel, hemşerilik beratını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın elinden aldı.

Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; “Volkan Demirel artık Hataylı. 6 Şubat depremlerinden sonra daima yanımızda olan Hatayspor Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’i, belediye meclisimize sunduğumuz ve kabul edilen teklifimiz ile ’Fahri Hemşehrimiz’ ilan ettik. Bugün, bizim için çok kıymetli olan hemşehrilik payesi ve beratını sunmaktan mutlu olduğum sevgili Volkan Demirel’e tüm Hatay halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.