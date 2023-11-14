Volkswagen 20 bin çalışanı işten çıkaracak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in 2026’ya kadar idari maliyetleri yüzde 20 azaltma önlemlerinin bir parçası olarak, idari personel istihdamında kesintiye gidebileceği belirtiliyor. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Volkswagen markasının yöneticisi Thomas Schaefer ile insan kaynakları direktörü arasındaki kurum içi VW podcastine dayandırdığı haberinde, Volkswagen Group’un, personel maliyetlerini 2026’ya kadar 5’te 1 oranında azaltmayı planladığı aktarıldı.

Volkswagen’in hem marka hem de Volkswagen Group personeli dahil olmak üzere yaklaşık 40 bin idari personel istihdam ettiğinin belirtildiği haberde, milyarlarca avroluk tasarruf konusunda çalışma konseyi ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Haberde, söz konusu görüşmelerin Ekim 2023’de başladığı hatırlatılarak, Volkswagen Group’ta, ana Volkswagen markasına yönelik performans programıyla ilgili müzakerelerin gelecek yıla kadar uzayabileceği belirtildi.